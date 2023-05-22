نعيم: رفض ألمانيا إقامة أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني سلوك مستهجن

قال باسم نعيم رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحركة حماس بغزة إن الحكومة الألمانية تمنع أي أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى إحياء النكبة، بما فيها رفع العلم الفلسطيني، رغم أنها كلها أنشطة سلمية، وفق مراكز حقوقية أوروبية متابعة.

وأضاف نعيم في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن هذا السلوك الألماني في الأعوام الأخيرة، حيث سبقه تجريم ومحاكمة نشطاء BDS واعتبارهم معادين للسامية، سلوك مرفوض ومستهجن، خاصة من ألمانيا الاتحادية التي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن كثير من المعاناة والكوارث التي يعيشها شعبنا اليوم.

وأكد أن مسؤولية ألمانيا التاريخية وموقعها الدولي الكبير اليوم، وفي ظل التزامها بالقانون الدولي وحرية الرأي والتعبير يحتّم عليها اتخاذ مواقف أكثر انحيازًا للعدل وانتصارًا للضحايا، وألا تعالج عُقدها التاريخية على حساب شعبنا وحقوقه الأصيلة بالحرية والاستقلال والعودة.

وشدد على أن استمرار هذا الانحياز المشين لصالح دولة الاحتلال مستنكر، وخاصة في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، لا يخدم الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.