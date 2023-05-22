هنية: (ثأر الأحرار) عمّقت مأزق الاحتلال ووحدة المقاومة نموذج يحتذى

أكدّ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنّ الاحتلال اعتقد من خلال اغتيال قيادة سرايا القدس في المعركة الأخيرة (ثأر الأحرار) أنه سيكسر المقاومة ويرهب شعبنا؛ لكن نتائج المعركة عمّقت لديه المأزق".

وقال هنية في جوابه على رسالة قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الحاج إسماعيل قاآني عقب معركة "ثأر الأحرار"، إنّ " العدو اعتقد من خلال اغتيال قادة سرايا القدس، أنه سيكسر المقاومة ويرهب الشعب الفلسطيني، وأن هذا العدوان سيساعده في الخروج من مأزقه الداخلي، ويعيد لجيشه صورة الردع، إلا أن نتائج المعركة عمّقت لديه المأزق".

وأضاف هنية: "في المقابل فإن انتصار فصائل المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس في هذه المعركة ارتكز على القوة والوحدة في الميدان والسياسية وهو نموذج يُحتذى".

وأشار هنية الى أن رسالة قاآني، عبرت عن موقف سماحة القائد الأعلى للثورة (حفظه الله)، وعن تمسّك الجمهورية الإسلامية بدعمها غير المحدود للمقاومة الباسلة بكافة مكوّناتها وامتداداتها، في غزة والضفة والخارج.

واعتبر هنية أن الجمهورية الإسلامية هي ركنٌ متين تستند إليه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة في صراعه المركزي مع العدو الصهيوني والهيمنة الأمريكية. كما عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن عظيم الشكر والامتنان على كل ما تقدّمه الجمهورية الإسلامية من دعم استراتيجي لإخوانها في فلسطين على كافة الصعد.