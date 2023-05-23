حماس: هدم منزل ذوي الشهيد الخواجا جريمة لا تزعزع إيمان شعبنا بالمقاومة

أكدت حركة "حماس"، على أنّ هدم الاحتلال منزل ذوي الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله صباح اليوم جريمة صهيونية تؤكد عجزه عن وقف ثورة الشعب في الميدان.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل (الرسالة نت): شعبنا الذي احتضن المقاومين سيُواصل تضميد جراح عائلاتهم وبناء ما يهدمه الاحتلال المجرم، وسيُواصل انتصاره للقدس والأقصى بتصعيد المقاومة وعملياتها البطولية، والثأر لدماء الشهداء والسير قدمًا حتى التخلُّص من الاحتلال الصهيوني".

وفجّرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل عائلة الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، بعد ساعات من المواجهات مع شبان البلدة الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة نعلين منتصف الليل، وحاصرت منزل عائلة الشهيد الخواجا، وعددًا من المنازل المجاورة له.

واستُشهد الخواجا في 9 مارس/آذار الماضي، برصاص قوات الاحتلال، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف بتل أبيب أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.