انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

يتوجه طلبة جامعة بيرزيت، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، في انتخابات تتنافس فيها عدة كتل طلابية.

وتخوض الانتخابات لهذا العام 4 كتل طلابية هي: كتلة اليسار الموحد، كتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة الشهيد ياسر عرفات، والقطب الطلابي الديمقراطي التقدمي.

وتتنافس الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت على 51 مقعدًا، من مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة في دورته الحالية 2023-2024.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها أمام الطلبة في الساعة الثامنة والنصف صباحا، وتغلق عند الساعة الرابعة مساء، ويحق لـ 12163 طالبًا وطالبة التصويت لانتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد الطلبة.

وتتنافس الكتل الطلابية على 51 مقعدًا من مقاعد مجلس الطلبة في دورته الحالية 2023-2024، ويقترع الطلبة في خمسة مراكز وهي: كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.

وتخوض الكتلة الإسلامية انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، عبر كتلة الوفاء الإسلامية بالرمز "ك" و الرقم "2".

وكانت الكتلة الإسلامية قد حققت فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الطلبة التي جرت العام الماضي، في جامعة بيرزيت.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا في الانتخابات الطلابية الأخيرة بجامعة بيرزيت، مقابل 3379 صوتًا لصالح الشبيبة.

وتواصل الكتلة في بيرزيت تقديم كل ما تملك من خدمات للطلبة، رغم العقبات التي تقف في طريقها، وأبرزها مضايقات الاحتلال (الإسرائيلي) واعتقال رموز الكتلة بالجامعة.