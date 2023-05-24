تجريف وهدم في صور باهر بالقدس

قامت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الأربعاء، بعمليات تجريف وهدم في بلدة صور باهر، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

واقتحمت طواقم وآليات بلدية الاحتلال بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال وعناصر الوحدات الخاصة، بلدة صور باهر، وشرعوا بأعمال هدم وتجريف قطعة أرض لعائلة عميرة.

ووفقا لمركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات الاحتلال قامت بمحاصرة قطعة أرض في منطقة "دير العمود"، وأغلقت الطرق المؤدية لها، ثم قامت بعملية تجريف وهدم ما تواجد عليها وبني فوقها بذريعة البناء دون ترخيص.

وأقدمت سلطات الاحتلال على هدم ومصادرة 42 مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيين في القدس المحتلة والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة "افتقارها إلى رخص البناء"، بحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا".

ومنذ مطلع العام الحالي، هدمت قوات الاحتلال 119 منزلا أو شقة سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال هدمت 119 منزلا وشقة سكنية، منها 9 مساكن لعوائل شهداء أو أسرى نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال.