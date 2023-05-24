هيئة الأسرى: شهادة مؤلمة للأسير أحمد أبو الهدى المحتجز في سجن مجيدو

نقلت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب، شهادة مؤلمة للاسير احمد ابو الهدى المحتجز في سجن مجيدو، والتي قامت بزيارته مؤخراً، ولمست حجم المعاملة اللا إنسانية واللا أخلاقية التي تعرض لها خلال اعتقاله والتحقيق معهم.

والأسير أحمد ابو الهدى، من مدينة نابلس، معتقل منذ تشرين الثاني من العام الماضي جرى اعتقاله من قبل قوة كبيرة من الاحتلال مدججين بالسلاح والكلاب البوليسية، بعد مداهمة منزله الساعه الثانية بعد منتصف الليل وقاموا بتفتيشه بشكل دقيق وقلبوا محتوياته راسا على عقب ، واعتدو على عليه بالضرب المبرح مما الحق فيه الضرر بشكل كبير ليقتادوه بعد ذلك الى مركز التوقيف في "بيتاح تكفا ".

وأبقي الأسير أبو الهدى بزنازين "بيتاح تكفا" 15 يوما ، وقد اوهموه المحققين بانتهاء التحقيق وإذ بهم ينقلوه لعصافير مجيدو, وبقي عندهم 5 ايام ومن ثم أعادوه مرة أخرى للتحقيق في بيتاح تكفا, لغاية تقريباً ال 30يوما .

ووصف ابو الهدى ظروف الزنازين أشبه بالموت , الزنزانة بدون شبابيك, الحيطان خشنة اسمنتية, فرشة جلدية رقيقة, بطانية بدون وسادة, صوت ماء شاغرة عدا ع , الضوء يكاد يعمي العينين , الاكل سيء وكذلك المعاملة.

وذكر الأسير أنه لا يستطيع تحريك يديه بشكل صحيح حيث اجريَ قبيل الاعتقال فحص رنين مغناطيسي وتبين أنه عنده في الفقرات 5,6,7 ضاغطات على العصب ونتيجة الضرب الذي تلقاه وقت الاعتقال زادت آلامه بشكل أكبر .