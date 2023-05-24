إليك رابط فحص نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد 2023، يبحث الكثير من أولياء الأمور عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للاطمئنان على أبنائهم الطلبة.

وكان قد اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يوم أمس الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد بنسبة نجاح 84.3%.

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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

من جانبه، اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد للترم الأول.

وذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم في بورسعيد، وجاءت نسبة نجاح الطلاب 76.8%.

كان قد تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد مساء أمس الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي لمحافظة بورسعيد، وللرابط (أضغط هنا).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

خصصت الأجهزة التنفيذية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد جهودها لدعم طلبة الشهادة الإعدادية 2023.

حيث خاض 13795 طالبا وطالبة، امتحانات نهاية الفصل الثاني من الشهادة الإعدادية 2023، منذ يوم الاثنين الموافق 15 مايو الماضي، وانتهت يوم 22 الماضي من هذا الشهر.

يوم عرفة 6/27

عيد الأضحى 6/28

اللهُم بلغنا يوم عرفة و أجعله يوم جبر قلوبنا. — Abeer 🇵🇸 (@Abeer77047576) May 24, 2023

توزيع درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

جاء توزيع درجات امتحانات النصف الثاني والمجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد كالآتي:

1. توزيع درجات مادة اللغة العربية في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 يساوي 80 درجة.

2. توزيع درجات مادة اللغة الإنجليزية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

3. توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 40 درجة.

4. توزيع درجات مادة الرياضيات في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 60 درجة.

5. توزيع درجات مادة العلوم في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 40 درجة.

6. توزيع درجات المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يساوي 280 درجة.

بينما جاء توزيع درجات المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني كالآتي: (التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة).

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