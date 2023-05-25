الاحتلال يعيد الأسير دقة إلى عيادة سجن الرملة وسط تخوفات على حياته

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن الاحتلال أعاد الأسير المريض وليد دقة إلى عيادة سجن الرملة بعد أيام من نقله إلى مشفى (آساف هروفيه) بسبب تدهور وضعه الصحي.

وأكدت الوزارة في تصريح لها اليوم الخميس، أن ما يسمى عيادة سجن الرملة تفتقر لأدنى مقومات الرعاية الطبية وإعادة الأسير دقة إليها يعني أن الاحتلال ماضٍ في سياسة إهمال حالته الصحية، ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته.

ودقة من مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل، وهو معتقل منذ عام 1986، ويمضي حكما بالسجن 39 عاما، وتدهورت حالته الصحية أخيرا بعد تشخيص إصابته بنوع نادر من السرطان.