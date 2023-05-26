متحف دار الفنون الإسلامية في جدة.. الأول من نوعه عربياً وإسلامياً

نظمت وزارتا الاعلام والخارجية السعودية جولة للوفود الإعلامية عشية القمة العربية ٣٢ التي عقدت الجمعة الماضية بمدينة جدة لدار الفنون الإسلامية، هو المتحف الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، كمتحف متخصص في الفن الإسلامي، يضم مجموعة من المقتنيات والأعمال الفنية التي تختزل الزمن وتمثل مدارس عديدة لحقب مختلفة من فنون الحضارة الإسلامية ذات القيمة التاريخية والثقافية.

وجاء المتحف ليعكس ما بلغته الحضارة الإسلامية من أقصى بلاد الصين والهند الى أقصى بلاد المغرب وبلاد الأندلس من فنون شتى، حيث يحتوي على أكثر من ألف قطعة فنية تمثل 15 قرنا من تاريخ الفن الإسلامي من كافة أقطار العالم الإسلامي.



ويعرض الجناح الأول تاريخ صناعة الفخار والخزف وتطورها في جميع أنحاء العالم الإسلامي من القرن الأول حتى القرن العاشر، عبر عرض مجموعة مهمة من مقتنيات السيراميك التي تم إنشاؤها من خلال استخدام تقنيات مختلفة.



و شمل الجناح الثاني مجموعة متنوعة من الأعمال المعدنية التي أنتجها المسلمون منذ فجر التاريخ الإسلامي حتى القرن الثالث عشر، مثل الأواني، والمصابيح، والمباخر، والزخارف، وأدوات الزينة، والأدوات الفلكية.



كما يعرض الجناح أكثر من ٥٠٠ قطعة نقدية تداولتها الشعوب الإسلامية منذ العصر النبوي وحتى العصر الحديث، وتشتمل المعروضات على العديد من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية التي تعامل بها المسلمون في القرون الأولى للإسلام.



أما الجناح الرابع بالمتحف فيعكس تأثير الإنتاج الفني على الثقافات الأخرى في الحضارة الإسلامية من خلال تصنيع الخزف والمعادن والفنون الزخرفية، من القرن الثاني حتى القرن الثالث عشر.



فيما جناح الخط والمخطوطات فضم عددًا من المخطوطات القرآنية التي يتراوح تاريخها بين القرن الثاني وحتى القرن الرابع عشر للهجرة. وتتنوع المعروضات لتشمل أوراق المصاحف المكتوبة على الرق (الجلد الحيواني) أو الورق. كما تضم عددًا من المخطوطات واللوحات الخطية المكتوبة بأشهر أنواع الخط العربي.



وفي جناح كسوة الكعبة المشرفة والحجرة النبوية في الجناح الأخير، المنسوجات الإسلامية التي استخدمت في كسوة الكعبة من الداخل وكسوة غرفة الرسول الكريم. كما يشتمل الجناح على عدد من الستائر التي كانت تستخدم في تزيين باب الكعبة وباب التوبة خلال العصور الماضية. بالإضافة إلى الأحزمة والفوانيس والأقمشة التي كانت تلبس الكعبة المشرفة وغرفة الرسول الكريم.

المصدر: صحيفة القدس