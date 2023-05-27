اندلاع عشرات الحرائق بالداخل المحتل

اندلعت عشرات الحرائق منذ ساعات صباح اليوم السبت، بالداخل الفلسطيني المحتل، بفعل حالة الطقس السائدة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقالت صحيفة يديعوت العبرية، إن أكثر من 120 حريقًا اندلع منذ صباح اليوم في الداخل المحتل، مؤكدة أن جهود الإخماد تتركز على الحريق الضخم الذي اندلع في أحراش "كارميا" بغلاف غزة الذي لا يزال خارج السيطرة.

من جانبها، أشارت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إلى أن الحرائق طالت مناطق الشمال والساحل والضفة الغربية والقدس والمركز والجنوب.

ودعت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في ظل الأحوال الجوية الحارة والجافة التي تسود البلاد.

بدورها أكدت إذاعة الجيش، اندلاع 70 حريقا عموم المستوطنات الإسرائيلية منذ صباح اليوم، لافتة إلى وجود تخوفات من امتدادها نحو محطة الكهرباء في عسقلان.

وأعلنت القناة الـ13 العبرية عن نشوب حريق وصفته بـ"الكبير" بين مستوطنتي زيكيم وكارميا شمال قطاع غزة، واشتعال النيران في سيارتين.