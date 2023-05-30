بلدية أم الفحم تستنكر جريمة قتل الشاب محمد جعو

أدانت بلدية أم الفحم جريمة القتل التي أنهت حياة الشاب محمد عارف جعو عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت البلدية في بيان لها: "بلدية أم الفحم تستنكر وتشجب حادث القتل الإجرامي الذي حصل في المدينة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 30.5.2023 والذي راح ضحيته الشاب المرحوم محمد عارف جعو اغبارية – 50 عامًا".

وتابع البيان، "إننا إذ نعربُ عن غضبنا واستنكارنا وصدمتنا لهذه الجريمة النكراء، فإننا نحمّلُ سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يحصل في الداخل المحتل من قتل وجرائم صباح مساء دون رادع، حتى وصلنا إلى 85 قتيلًا منذ بداية العام 2023، دون أن نرى تحركًا جديًا لهذه الأجهزة لتقوم بدورها وإيقاف هذا النزيف الدامي الذي يعصف بمجتمعنا".

وأردف، "هي صرخةٌ نوجهها إلى أنفسنا أولًا، ثمّ إلى أهلنا ومجتمعنا، أنْ نصحوَ من غفلتنا وأن نستيقظَ من كابوس القتل والجرائم، ونحاسبَ أنفسَنا، وأن نخافَ الله عز وجل".

وختمت بالقول: "بلدية ام الفحم تتقدم إلى عائلة الفقيد بخالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل، وتدعو الله أن يلهمَ العائلةَ الصبرَ والسلوان، وأن يأجرهم ويعوضهم خيرًا، وأن يرحمَ الفقيد المغدور برحمته الواسعة ويدخله الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".