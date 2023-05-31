سكة حديد بين الكيان والخليج بانتظار التطبيع مع السعودية

خضع اقتراح لربط سكك حديدية يربط بين (إسرائيل) ودول الخليج لدراسة جدوى أولية ويمكن أن يكتسب قوة إلى جانب مشروع دولي كبير للبنية التحتية للقطارات كجزء من الضغط للتطبيع مع المملكة العربية السعودية.

تأتي خطة "مسارات من أجل السلام الإقليمي" والاقتراح الجديد المدعوم من الولايات المتحدة لربط دول الخليج والدول العربية بالهند مع تكثيف المحادثات بين (إسرائيل) والمملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق تطبيع بحلول نهاية العام.

تنبع المقترحات المفصلية، التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة، من "اتفاقيات أبراهام" للعام 2020 التي شهدت توصل "إسرائيل" إلى سلام مع أربع دول عربية تحت إدارة ترامب.

خطة "مسارات من أجل السلام الإقليمي"، التي تم اقتراحها لأول مرة قبل ست سنوات من قبل وزير النقل (والطاقة الحالي) يسرائيل كاتس ثم استمدت الزخم في أعقاب "اتفاقيات السلام"، من شأنها أن تربط شبه الجزيرة العربية بميناء حيفا مع سكة حديدية تمر عبر الأردن.

مع تسارع وتيرة المحادثات مع الرياض، طرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خط السكك الحديدية المقترح في خطاب ألقاه أمام القادة اليهود الأمريكيين في القدس في وقت سابق من هذا العام، كجزء من رؤيته لسلام إقليمي قال إنه سيكون "قفزة نوعية" في إنهاء الصراع العربي (الإسرائيلي).

بموجب الاقتراح، يمكن أن تنتقل البضائع بالسكك الحديدية من حيفا عبر الأردن إلى ميناء الدمام في الخليج، بالمملكة العربية السعودية ثم إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين، لربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي.

وامتنع مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على تفاصيل الخطة ووضعها وكذلك فعلت السفارة الأمريكية في القدس.

وقالت وزارة النقل إنه تم إجراء دراسة جدوى أولية للمشروع مع شركة قطار (إسرائيل) ودويتشه بان، شركة السكك الحديدية الوطنية في ألمانيا، لتحديد إمكانات المشروع.

وقالت الوزارة إن "مشروع المسار الإقليمي، الذي انطلق في أعقاب "اتفاقات أبراهام"، يهدف إلى نقل البضائع وإيجاد خيار بديل للنقل البحري". وأضافت: "بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية والنقل، فإن المشروع لديه القدرة على خلق تطبيع إقليمي وتحفيز اتفاقات سلام إضافية".

وأشارت الوزارة إلى أن أجزاء من المسار المطلوب، مثل بين حيفا وبلدة بيت شيعان الشرقية بالقرب من الحدود مع الأردن، كانت موجودة بالفعل، بينما هناك حاجة إلى تطوير امتدادات أخرى.

"نظرًا لحقيقة أن تكاليف مثل هذا المشروع مرتفعة، يجب على المرء أن يستمر في دراسة جدوى، كاملة أو جزئية، والطلب المحتمل، والاحتياجات الهندسية، والتكاليف الإجمالية وطرق الميزانية قبل البدء في مرحلة التخطيط التشغيلية"، حسبما قالت وزارة النقل في رد مكتوب.

الموافقة السعودية حيوية

قال جيسون غرينبلات، المدير الأول للدبلوماسية العربية "الإسرائيلية" في مركز القدس للشؤون العامة، ومبعوث البيت الأبيض السابق إلى الشرق الأوسط، لصحيفة JNS: "هذا مشروع مثير يمكن أن يساعد بشكل كبير المملكة العربية السعودية والأردن و(إسرائيل) ودولاً أخرى".

وقال غرينبلات: “التحدي هو الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية والأردن وأيضًا الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع. آمل أن تلقي الدول المعنية نظرة أخرى على هذا المشروع لأنه يحتوي على إمكانات كبيرة لجميع هذه البلدان وأوروبا بالطبع، والتي ستستفيد من مسار سلسلة إمداد جديد".

وصلة السكك الحديدية إلى الهند

في الوقت نفسه، يناقش مسؤولون أمنيون أميركيون وسعوديون وإماراتيون وهنود مشروعًا مشتركًا محتملاً لربط دول الخليج والدول العربية بشبكة من السكك الحديدية سيتم ربطها أيضًا بالهند عبر الشحن من موانئ المنطقة، وفقًا لـ تقرير نشر مؤخراً في Axios.

تأتي هذه المبادرة، التي تم طرحها في مناقشات منتدى مجموعة I2U2 بين الهند و(إسرائيل) والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، في وقت تحقق فيه الصين تقدمًا في المنطقة.

"أبراهام" يوافق المستقبل

قال الأستاذ في جامعة تل أبيب عوزي ربيع لشبكة JNS: "قصة اتفاقيات أبراهام هي قصة المستقبل". وقال بخصوص خطوط السكك الحديدية المقترحة: "كل من لديه وعي يعرف أن هذا هو اتجاه المستقبل".

وقال ربيع، الذي يشغل منصب مدير مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا بالجامعة، إن المملكة العربية السعودية تريد الوصول إلى التطبيع مع (إسرائيل) وأن مثل هذه الخطوة كانت "حقيقة" و"حتمية".

وأضاف: "(إسرائيل) لم تعد العدو حتى ولو لم تكن مفضلة لدى الجميع. هذه هي نقطة الانطلاق في المنطقة".

وتابع: "على الدول أن تعتاد على هذا وأن تبيعه لشعوبها. "هذا حلم يمكن تحقيقه".

المصدر: وكالة القدس للأنباء