هنية يهاتف طلال ناجي معزيًا بشهداء الجبهة في لبنان

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر اليوم الأخ طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة وقدم التعازي لقيادة ولكوادر الجبهة وللعوائل بارتقاء ثلة من الشهداء في أحد مواقع المقاومة التابعة للجبهة.

وأكد هنية أن هذه الدماء الطاهرة هي برهان على جاهزية شعبنا في كل أماكن تواجده للتضحية، وتمسكه بخيار المقاومة حتى التحرير والعودة.

وشدد على أن هذه التضحيات لن تفت من عضد شعبنا المجاهد، ولن تثني الإخوة في القيادة العامة عن مواصلة الطريق المخضبة بدماء الشهداء والجرحى وصمود الأسرى الأبطال.

كما تمنى رئيس الحركة الشفاء العاجل للجرحى والذين من بينهم المقاوم محمد نجل الأخ خالد جبريل نائب الأمين العام للجبهة.