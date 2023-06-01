الاحتلال يدفع بألفي جندي لتأمين مسيرة الشواذ بالقدس

دفع جيش الاحتلال بألفي جندي، لتأمين مسيرة الشواذ في مدينة القدس المحتلة، والمقررة عصر اليوم.

وتأتي المسيرة الاستيطانية بحماية من قوات الاحتلال، وتهدف لإشغال المدينة وبلدتها القديمة ومحيطها بهدف تغيير الطابع الديمغرافي والحضاري لها.

والاثنين الماضي، أطلق ثلاثة من أعضاء كنيست بالتعاون مع منظمة "بيدينو" المتطرفة، مجموعة لممارسة الضغط؛ من أجل تحقيق "الحرية اليهودية" في المسجد الأقصى، وتعزيز سيادة الاحتلال عليه.

وشهد عام 2023 استمراراً لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك، في تأكيد واضح على إجرامه ومواصلة مخططات التهويد والاستيطان بحق المدينة المقدسة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (2209) انتهاكات للاحتلال ومستوطنيه في القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، أدت إلى استشهاد (8) مقدسيين، وإصابة (632) آخرين.

وبلغ عدد المبعدين عن القدس والمسجد الأقصى خلال العام الجاري (47) مبعداً، جلهم من النشطاء المقدسيين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك والمدافعين عنه.