المستوطنون يحطمون شواهد قبور ويحرقون أراضي المواطنين في مدينة نابلس

تواصلت اعتداءات المستوطنين، اليوم الخميس، بحق المواطنين وممتلكاتهم بمناطق متفرقة من مدينة نابلس.

وحطم مستوطنون، مساء اليوم، شواهد قبور في قرية برقة، شمال غرب نابلس.

وقالت مصادر صحفية إن المستوطنين حطموا عددا من شواهد القبور في إحدى مقابر القرية، في الأراضي القريبة من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.

كما أحرق مستوطنون، مساحات من أراضي بلدة قصرة، جنوب محافظة نابلس.

وبينت المصادر أن مستوطني "ايش كودش" أضرموا النار في حقول رعوية من الأراضي الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة منها.

وكان قد دعا نشطاء إلى صد عدوان المستوطنين وجرائمهم بحق الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك من خلال تشكيل لجان حماية شعبية وتفعيل الإرباك مع قوات الاحتلال عند نقاط التماس.

وشددت الدعوات على ضرورة المبادرة بالدفاع عن شعبنا وأرضنا، ومواجهة اعتداءات المستوطنين الهمجية، ومهاجمتهم لمنازل المواطنين.

وهاجم عشرات المستوطنين، قبل يومين، منازل المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس، ووفق مصادر صحفية فإن نحو 100 مستوطن هاجموا منازل المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، بحماية جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز بكثافة.

واندلعت مواجهات عنيفة في البلدة، وخرج الأهالي للتصدي لهم وصدحت مكبرات المساجد داعية للخروج والدفاع عن البلدة، بينما أطلق المستوطنون النار تجاه المواطنين ومنازلهم ما أدى إلى اشتعال النيران في أحدها.