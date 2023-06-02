سلطة البطيخ مع الجبن الأبيض.. أعدي وصفة سلطة تعتبر من أنواع السلطات المنعشة والتي تُحضر بشكل خاص في فصل الصيف، لأنها قادرة على إنعاش الجسم.

وتعدُّ وصفة سهلة وسريعة وخفيفة على المعدة، جربي الوصفة، واستمتعي مع أفراد أسرتك بألذ طعم لا يقاوم.

وقت الطهي

10 دقيقة

المقادير

- بطيخ : كيلو (مقطع مكعبات صغيرة)

- جبن فيتا : 50 غم

- النعناع : 10 أوراق

- عصير الليمون : 1 حبة (حامض)

طريقة التحضير

ضعي مكعبات البطيخ في طبق التقديم.

أضيفي جبن الفيتا، وأوراق النعناع.

اسكبي عصير الليمون الحامض فوق المكونات في طبق التقديم، وقلبي قليلاً حتى تتداخل.

ضعي السلطة في الثلاجة حتى تبرد قليلاً وقدميها.