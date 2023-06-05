"بري" يدعو لجلسة انتخاب رئيس لبنان في 14 يونيو

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، في 14 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال مكتب بري الإعلامي في بيان مقتضب، إنه دعا الى عقد الجلسة في تمام الساعة 11 قبل ظهر الاربعاء الموافق في 14 يونيو الجاري.

وتأتي هذه الخطوة، عقب ساعات من إعلان 32 نائبا من قوى "المعارضة" و"التغيير" في لبنان، دعمهم ترشيح وزير المالية الأسبق جهاد أزعور ليكون رئيسا للبلاد.

وتتألف قوى "المعارضة" من كتل نيابية عدة أبرزها "الجمهورية القوية" و"الكتائب" و"تجدد" وشخصيات مستقلة، بينما انبثقت قوى "التغيير" عن الاحتجاجات التي شهدتها بيروت عام 2019.

والسبت، أعلن رئيس حزب التيار الوطني الحر (18 مقعدا) جبران باسيل، أنه سيصوت لجهاد أزعور في أي جلسة انتخاب مقبلة للبرلمان.

وحسب المادة 49 من الدستور اللبناني، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبًا (من أصل 128)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية.

ويأتي الإعلان عن أزعور في مقابل دعم جماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" (شيعيتين) وكتل أخرى حليفة لها، لوزير الداخلية والصحة الأسبق، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.

فيما يتوقع أن تعلن بقية الأحزاب والكتل السياسية مواقفها تباعا من ترشيح أزعور.

ويشغل أزعور (57 عامًا) حاليا منصب مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

يذكر أنّ البرلمان في لبنان عقد 11 جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا لميشيل عون، لكن جميع جلساته، التي عقدت بين 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، و18 كانون الثاني/ يناير الماضي باءت بالفشل، معمّقة الأزمة السياسية التي تتزامن مع أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة