غالانت يحذر من حرب متعددة الجبهات

حذر وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين من تعرض الجبهة الداخلية لتحديات لم تعهدها "إسرائيل" من قبل، في حال اندلاع حرب متعددة الجبهات، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم مليار دولار لإسرائيل لتطوير منظومة القبة الحديدية.

وقال غالانت خلال جولة تفقدية لمقر قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال اليوم الإثنين، إنه ينبغي الاستعداد المسبق والتحضير لسيناريو الحرب متعددة الجبهات بأفضل ما يمكن.

وأشار إلى أن الجبهة الداخلية تلبع دوراً هاماً في مجريات أي معركة، مبينة أن أداءها "يؤثر على قدرة تمكين الجيش والأجهزة الأمنية على القيام بمهامها العسكرية في الميدان".

وتأتي هذه الجولة للوقوف على جاهزية الجبهة الداخلية ضمن تدريبات جيش الاحتلال السنوية التي بدأها الأسبوع الماضي لمحاكاة حرب متعددة الجبهات، والتي أطلق عليها اسم "القبضة الساحقة".

وأمس الأحد، عقد مجلس الوزراء الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية "الكابينت"، اجتماعا نادرا في غرفة قيادة تحت الأرض، لمحاكاة اتخاذ القرار خلال حرب محتملة على عدة جبهات.

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن احتمال الدخول في حرب متعددة الجبهات يتطلب من القادة الإسرائيليين "التفكير -إن أمكن التفكير مسبقا- في قراراتها الرئيسية".