إيران تزيح الستار عن صاروخ فتاح الفرط صوتي

أزيح الستار صباح اليوم الثلاثاء عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، أحدث إنجاز استراتيجي للقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، بحضور الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه أزيح الستار صباح اليوم الثلاثاء عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، أحدث إنجاز استراتيجي للقوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، بحضور الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1400 كم.

ويحتوي الرأس الحربي لهذا الصاروخ على محرك كروي يعمل بالوقود الصلب وفوهة متحركة يمكنها المناورة في جميع الاتجاهات.

وتبلغ سرعة هذا الصاروخ هي 13 ماخ. وتم اختيار اسم هذا الصاروخ من قبل قائد الثورة الإسلامية.

وكان العميد حاجي زادة قال في تصريح صحفي خلال مراسم احياء الذكرى الـ 11 لاستشهاد اللواء حسن طهراني مقدم مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني: إن إيران صنعت صاروخ "الهايبر سونيك" الباليستي، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على اختراق أنظمة العدو المضادة للصواريخ.

وأضاف: إن هذا الصاروخ الجديد سيمر عبر جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، قائلا : برأيي لا يمكن العثور على تكنولوجيا يقدر على مواجهة هذا الصاروخ، خلال عقود.

وتابع: يستهدف هذا الصاروخ أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في مجال صناعة الصواريخ.

يشار الى ان صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة ؛ ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.