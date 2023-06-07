حملة تستهدف أموال أسرى الداخل والقدس

أكد حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة الأسرى المحررين، وجود حملة تستهدف الأسرى المحررين ‏في الداخل المحتل، للسطو على رواتبهم وأموالهم.‏

وقال عبد ربه لـ(الرسالة نت) إن الاحتلال صادر ممتلكات وأموال العشرات من الأسرى المحررين ‏والأرصدة البنكية، موضحا أن الحملة طالت الأسرى والمحررين المقدسيين وحملة هوية الداخل ‏المحتل 48.‏

وأكد أن هذه الحملة تعبر عن مدى إجرام الاحتلال في محاولة تشويه النضال الفلسطيني ووصمه ‏بالإرهاب، فهم يعتبرونها أموال إرهاب ودعم له.‏

وذكر عبد ربه أن هذه الإجراءات محاولة لتشكيل حالة من الضغط النفسي على الأسرى المحررين ‏وذويهم، واستمرار سياسة الانتقام الجماعي، ودفعهم للهجرة القسرية وترك السكن في الداخل ‏المحتل، بحثا عن الأمان والاستقرار وعدم الملاحقة.‏

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية لتحمل مسؤولياتهم وتوفير الحماية السياسية ‏والقانونية للأسرى، كون حق تقرير المصير للشعوب مكفول بالقانون الدولي في النضال ضد ‏العنصرية والاستعمار وكافة أشكال الاحتلال، وهو حق مشروع.‏

وشدد على أن رواتب الأسرى، هو ضمان اجتماعي لعوائلهم مكفول من القانون الدولي.‏