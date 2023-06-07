زوجة الأسير ناجح عاصي تناشد بالضغط على الاحتلال للإفراج عن زوجها

ناشدت زوجة الأسير القيادي في حركة حماس ناجح عاصي، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن زوجها، بعد تدهور وضعه الصحي داخل سجون الاحتلال.

ولفتت علياء عبد الصمد زوجة الأسير عاصي لقناة حطين الرقمية، إلى أن زوجها سيخضع لعملية جراحية اليوم، موضحة أنه يعاني من نقص الدم في الجسم وقلة الوزن، وسيخضع اليوم لعملية جراحية في المعدة والقولون.

وأشارت إلى أن زوجها محكوم عليه بالسجن الإداري، وأمضى ما يزيد عن 8 سنوات في سجون الاحتلال، مشددة على أن اعتقاله الحالي له وقع خاص، حيث حدث معه نزيف متكرر للجهاز الهضمي.

وتابعت: "الجهاز العصبي للأسير ناجح دار عاصي يؤثر على الجهاز الهضمي، وذلك نتيجة للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال وعدم الإفراج عنه"، مشيرة إلى أن الاعتقال الإداري جائر، وأسرانا مقبلون على الإضراب عن الطعام حتى نيل مطالبهم.

ويقبع عاصي حالياً في سجن عوفر، وأمضى تسعة شهور قابلة للتجديد، ورفضت سلطات الاحتلال الاستئناف، رغم وضعه الصحي المتدهور.

يشار إلى أنّ عاصي تعرض للاعتقال قبل عامين، خلال حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال وطالت عدداً من قيادات حركة حماس وكوادرها، تزامناً مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها بقرار من رئيس السلطة محمود عباس.