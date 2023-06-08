وزارة الأسرى: هدم منازل الأسرى عارٌ سيلاحق الاحتلال

أدانت وزارة الأسرى والمحررين بأشد العبارات سياسة الاحتلال الإجرامية بهدم منازل الأسرى، والتي كان آخرها منزل الأسير المقدسي إسلام الفروخ في رام الله فجر اليوم، مؤكدةً أن هذا السلوك سيبقى عارا يلاحق الاحتلال وحكومته الفاشية.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن هذه السياسة الاجرامية تعكس فشل الاحتلال وعجزه عن مواجهة الأسرى داخل السجون، ولن تنجح في كسر إرادة أسرانا الأبطال أو النيل من صمودهم، وشعبنا سيواصل طريقه نحو الحرية والتحرير.

ودعت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية للتدخل العاجل والخروج عن صمتهم وممارسة دورهم المطلوب، لوقف جريمة هدم المنازل التي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، كما ندعو أبناء شعبنا للالتفاف حول عائلة الأسير الفروخ وتضميد جراحها.