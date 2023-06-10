معونة نقدية كل شهرين للاجئين الفلسطينيين في سوريا

أعلن مصدر مقرب من مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين قاسم حسين، التوصل إلى اتفاق مع وكالة الأونروا يقضي بمنح معونة نقدية مكررة دورياً كل شهرين للاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقال المصدر المقرب من حسين إن هذه الخطوة تهدف إلى استقرار التعاملات وتخفيف العبء على اللاجئين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضاف المصدر أن الإجراء الجديد سيبدأ بعد قبض المعونة القادمة المقررة وفق النظام القديم، وأن المبالغ ستسلم لستة مرات سنوياً كمعونة دورية غير متقطعة، وقد تكون من خلال بطاقة صراف آلي.

وأشادت المصادر بالجهود والمثابرة التي بذلها حسين في التفاوض مع الطاقم الرئاسي والإداري في الأونروا للوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه يعكس حرصه على مصلحة اللاجئين وحقوقهم.

ورفع العديد من الأهالي والناشطين خلال الأشهر السابقة مطالبهم للوكالة الأممية في سوريا لزيادة المساعدة المالية، وجعلها شهرية بعد التدهور الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد، إلا أن الأونروا لم تستجب لأي من مطالبهم التي تعتبر محقة.

هذا وتوزع الأونروا مبالغ طارئة تغطي ثلاثة أشهر لفئتين من المستفيدين، ومنحت كل فرد من الأسرة للحالات العادية مبلغ (8.5 دولار) للشخص الواحد في حين يُمنح مبلغ (13 دولار) لكل فرد في الأسرة للعائلات الأكثر عوزًا وفقراً.

مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا