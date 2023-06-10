وقفة بالداخل المحتل إسناداً للأسير وليد دقة

شارك عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، في وقفة مطالبة بحرية الأسير المريض وليد دقة، أمام مسجد أبو بكر الصديق في مدينة باقة الغربية بالداخل المحتل.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات حملت صور الأسير دقة، وأخرى كتب عليها "الحرية للأسير وليد دقة"، "حرية وليد مطلبنا"، "وليد يجب أن يعود إلى عائلته"، "وليد أنهى حكمه"، "لا بد للقيد أن ينكسر".

ونظمت الوقفة بدعوة من عائلة الأسير دقة والحركة الوطنية الأسيرة في الداخل المحتل، للمطالبة بإطلاق سراحه، ونقله إلى المستشفى دون قيود لتلقي العلاجات الطبية اللازمة في ظل معاناته من مرض السرطان وقصور قلبي.

وجاءت هذه الوقفة ضمن سلسلة من النشاطات والوقفات الإسنادية لحرية الأسير "دقة"، وكان آخرها أمس الجمعة على مدخل أم الفحم وتخللها إغلاق شارع 65 في منطقة وادي عارة.

ويعاني الأسير وليد دقة (60 عامًا) من سرطان نادر يُصيب النخاع الشوكي يدعى "التليف النقوي"، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.

يُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحق "دقة"، المعتقل منذ 1986، حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.

ويتعرّض "دقة" لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.