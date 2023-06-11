هنية يعزي والد الشرطي الشهيد خالد مصلح ويشيد بصبر العائلة

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" والد الشرطي الشهيد خالد مصلح، حيث قدم له التعازي باستشهاد نجله خالد (شهيد الواجب) الذي ارتقى أثناء القيام بواجبه لتوفير الأمن للوطن والمواطن.

وأشاد هنية بصبر العائلة وتحملها المسؤولية الوطنية بإبقاء كل الإجراءات المتعلقة باستشهاد الشرطي لدى جهات الاختصاص حفاظا منها على السلم المجتمعي.

وأضاف: "نعزيكم بالشهيد البطل الذي لقي الله وهو في ميدان الدفاع عن سيادة القانون واستتباب الأمن وجلب الفارين من وجه العدالة".

من جانبه عبر والد الشهيد عن التقدير والاعتزاز بدور الأجهزة الأمنية والشرطية ووزارة الداخلية وفي سرعة إلقاء القبض على الجاني وثقته بأن القضاء سيطبق حكم القصاص في القاتل.

ومن ناحية ثانية، ثمن رئيس الحركة موقف عائلة النباهين الذين أكدوا التزامهم بالشرع والقصاص وتبرؤوا من جريمة ابنهم الشنيعة.