"صفي الدين": المقاومة اللبنانية مستعدة لأي جبهة قتال مع "إسرائيل"

أكد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين، أن المقاومة اللبنانية مستعدة لأي جبهة قتال مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن "حزب الله وجد لكسر إسرائيل وإذلالها".

وقال "صفي الدين" في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، "إننا سنكون على صعيد المقاومة، دائمًا حاضرون في ساحات الحاجة كما في فلسطين، والآن سواء على مستوى الجولان أو على مستوى أي جبهة في مواجهة العدو الإسرائيلي".

وأضاف أنه طالما "هذا الكيان موجود، فنحن إن شاء الله سنكون موجودين ومن قوة إلى أقوى، حتى يأذن الله أمرًا نعتقد إننا موعودون به، وهو كسر هذا الكيان ليخرج من هذه المنطقة".

وشدد على أن الجدران التي بناها الإسرائيلي ستُهدم حتما، ويصل مقاتلو "حزب الله" إلى القرى فهذه أراضٍ فلسطينية ويجب أن تعود للفلسطينيين.

وشهدت الحدود اللبنانية مؤخرًا، مواجهات بين متظاهرين لبنانيون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق الأخير قنابل الغاز السام تجاه محتجين رافضين لتجريف أراضيهم.