الدولار يُسجل أرباحًا طفيفة

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، أرباحًا طفيفة مسجلًا زيادة بسيطة، لكن تداوله كان في نطاق ضيق مع تمسك المستثمرين بالحذر قبيل قرارات مهمة للسياسة النقدية هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية أبرزها مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

وسادت توقعات بأن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير/ كانون ثاني 2022.

ومن المقرر أن تحدد اجتماعات تتعلق بالسياسة النقدية تعقدها البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا واليابان اتجاه السوق هذا الأسبوع مع تلمس الأسواق لدلائل من صناع السياسات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

ويرجح صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار يوم الثلاثاء بالتزامن مع عقد المركزي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين.

وتميل الأسواق لتوقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة عندما يعلن قراره يوم الأربعاء وهو توقع دفع الأسهم العالمية للارتفاع إلى أعلى مستوى في 13 شهرا يوم الجمعة مع تحسن شهية المخاطرة.

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ومرة أخرى في يوليو تموز قبل أن يوقف ذلك لباقي العام في ظل بقاء التضخم مرتفعا.

وانخفض مؤشر الدولار حوالي 0.5% الأسبوع الماضي مسجلًا بذلك أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل/ نيسان. وبلغ في أحدث تداولات 103.48.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0767 دولار في التعاملات المبكرة بلندن بعد أن ارتفع 0.4% الأسبوع الماضي وهو أول مكسب أسبوعي يسجله في نحو شهر.

واستقر الين الياباني عند 139.35 مقابل الدولار قبل اجتماع للمركزي الياباني الذي من المتوقع أن يستمر على نهج نقدي بالغ التيسير وقبل توقعات بتعاف اقتصادي معتدل.

وألمح البنك المركزي في نيوزيلندا الشهر الماضي إلى أنه انتهى من عمليات التشديد النقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة لتصل لأعلى مستوى في 14 عاما عند 5.5% منهيا أشد دورة رفع يطبقها منذ 1999. وتسبب ذلك في تراجع الدولار النيوزيلندي 2.7% في مايو/ أيار.

ولم يسجل الدولار النيوزيلندي تغيرا يذكر إذ بلغ 0.6128 دولار أمريكي. ونزل الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار مسجلا 1.2542 وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6756 دولار أمريكي لكن عطلة في أستراليا حدت من التداولات.

وفي التعاملات الخارجية، واصل اليوان الصيني خسائره ليتم تداوله عند أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني إذ تسببت بيانات ضعيفة صدرت مؤخرا في زيادة التوقعات بتبني المركزي الصيني لتيسير نقدي هذا العام. وارتفع الدولار في أحدث تداولات أمام اليوان 0.1 بالمئة مسجلا 7.1515.