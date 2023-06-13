مشروع قانون لمنح بن غفير صلاحيات تستهدف فلسطينيي الداخل

قدم تسفيكا فوغل عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير، مشروع قانون يسمح للأخير بصفته وزير ما يسمى الأمن القومي، لإصدار أوامر اعتقال إداري بحجة محاربة الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن مشروع القانون ينص على منح هذه الصلاحية إلى بن غفير، بعد طلب ذلك من المستشار القانوني للحكومة (الإسرائيلية) في حال كان مقتنعًا باحتمال شبه مؤكد لضرر فعلي للأمن العام في حال لم يكن المشتبه به رهن الاعتقال.

كما يمنح مشروع القانون صلاحيات إضافية مثل تقييد الخروج أو الإقامة في مناطق معينة وتقييد حرية الحركة.

وينص مشروع القانون أيضًَا على أن بن غفير قادر على منع أي مشتبه به من السفر، وإلزام أي معتقل بتسليم جواز سفره للشرطة، وأنه سيكون لديه سلطة الإلزام بالمثول أمام مركز الشرطة في التواريخ التي سيحددها، وفرض الالتزام بالإبلاغ عن نية المغادرة أو الدخول إلى منطقة معينة، إلى جانب منحه سلطة حظر شراء أو حيازة أو حمل أشياء معينة، واستخدام بعض الخدمات والاتصالات بشكل محدود، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معينة.

المصدر: القدس