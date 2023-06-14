(إسرائيل) تشن غارات ليلية على محيط دمشق

أصيب جندي سوري بجروح خطيرة فجر اليوم الأربعاء جراء قصف جوي (إسرائيلي) استهدف نقاطا قرب دمشق، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

وشنّت (إسرائيل) خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة.

وفجر اليوم الأربعاء، أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات في دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم نفّذ العدو (الإسرائيلي) عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا بعض النقاط جنوب غرب دمشق".

وأدّى القصف إلى "إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية"، وفق المصدر الذي أكد أن وسائط الدفاع الجوي تصدّت لصواريخ "العدوان" وأسقطت بعضها.

ونادرا ما تؤكّد (إسرائيل) تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

المصدر : الجزيرة + وكالات