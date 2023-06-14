إصابة فتاة بشظايا رصاص الاحتلال في يعبد

أصيبت فتاة بشظايا رصاص الاحتلال، مساء الأربعاء، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال التي تحاصر بلدة يعبد لليوم الثاني على التوالي، اقتحمت البلدة واحتجزت مركبات المواطنين في منطقة النبعة واستجوبتهم، كما عززت من تواجدها العسكري في المنطقة ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وذكرت المصادر أن الاحتلال أطلق خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط ما أدى لإصابة فتاة بشظايا الرصاص الحي وهي داخل منزل ذويها، كما أطلقت قنابل الصوت داخل المنازل وفي محيط المدارس وتضرر أجزاء منها.

وأضافت أن الاحتلال نشر قناصته على أسطح المنازل والمحلات التجارية في أحياء البلدة، ولا تزال الحواجز العسكرية داخل البلدة وعلى مداخلها قائمة، وتمنع المواطنين الدخول أو الخروج من وإلى البلدة.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى البلدة بالسواتير الترابية، وداهمت عددا من المنازل والمحلات التجارية، واستولت على كاميرات مراقبة.