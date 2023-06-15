الأونروا.. سؤال وجواب!

من هي الأونروا؟

الاونروا منظمه اممية انشأتها الامم المتحده في العام 1949 بعد النكبه بعام واحد؛ وهي منظمة سياسية بوجه انساني لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها

كم عدد الفلسطينيين الذين ترعى الأونروا وشؤونهم؟

عدد الفلسطينيين الذين ترعى الاونروا وشؤونهم نحو 6 ملايين فلسطيني في مناطق عمليات الاونروا الخمس غزه الضفه سوريا لبنان والأردن، ولكن هناك ملايين اخرى غير مسجلين في سجلات الاونروا ولا ترعى الاونروا شؤونهم، فليس كل اللاجئين مندرجين في سجلت منظمه اونروا.

كم يبلغ عدد موظفي الاونروا؟

يقترب عدد موظفي الاونروا في مناطق عملياتها الخمس أكثر من 30 الف موظف تدفع الاونروا رواتبهم، فيما تدفع الامم المتحدة رواتب الموظفين الدوليين في الاونروا.

ماذا يهدف المخطط (الإسرائيلي) تجاه الأونروا؟

تريد "اسرائيل" انهاء الاونروا ونقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين الى المفوضية السامية للاجئين في الامم المتحدة، علما ان مهام الاونروا إغاثة وتشغيل اللاجئين؛ لكن من مهام المفوضية السامية للاجئين في الامم المتحدة هي اعاده اللاجئين الى ديارهم؛ لذلك تلويح "اسرائيل" بإنهاء الاونروا الان ليس حقيقي.

ومطالبتها بنقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين للمفوضية الساميه العليا للاجئين في الامم المتحدة يقلق "اسرائيل"؛ لـأنها لا تريد اعادة اي لاجئ الى دياره التي هجر منها، مع ذلك من مصلحة اسرائيل ان تبقى الاونروا ضعيفة منهكة وعرضة للابتزاز وفرض الشروط الى حين توفر الظروف الدولية المناسبة لإنهاء عملها.

هل الأونروا في خطر؟

نعم الاونروا في خطر ولكن ليس على المدى القصير

هل الازمة المالية في الأونروا حقيقية أم مفتعلة؟

الأزمة مفتعلة وحقيقية معا، فهناك أزمة مالية بالفعل، ولكنها بفعل بتخطيط وسياسة الولايات المتحدة؛ لتبقى الاونروا ضعيفة ومرتهنة لإملاءاتها وشروطها وابتزازها.

هل الاونروا معرضة للإفلاس؟

الأونروا ليست شركة كي تفلس ولكنها تتعرض لأزمة مالية؛ لاعتمادها في تمويلها على الدول المانحة وليست على ميزانية ثابتة من الامم المتحدة أسوة بمنظمات أممية أخرى.

من يمول الـأونروا؟

تمولها الدول المانحة وعلى رأسهم واشنطن التي تدفع تقريبا خمس موازنة الاونروا البالغة نحو مليار و 400 مليون الى مليار و600 مليون دولار، ثم يليها كندا والسويد ودول أخرى منها الدول العربية، إذ كانت تقدر مساهمتها بـ200 مليون دولار ثم تراجعت مؤخرا لـدفع 20 مليون فقط!

متى شهدت الأونروا انتعاشا في موازناتها؟

مرتبطة موازنتها بالحراك الفلسطيني ، إذ انتعشت في الفترات ابان الانتفاضة الاولى 1987 و الانتفاضة الثانية انتفاضة الاقصى 2000 ،كما انتعشت موازنة الاونروا ابان مسيرات العودة 2018.

ما المطلوب لإعادة تفعيل دور الأونروا؟

على اللاجئين الفلسطينيين في مختلف اماكن تواجدهم وخصوصا في مناطق عمليات الاونروا الخمس، تنظيم حراكات شعبية جماهيرية مستمرة للمطالبة بتطبيق حق العودة، والتلويح بتنظيم مسيرات العودة في كل مناطق التواجد الفلسطيني، كما عليهم التلويح بتهديد الامن والاستقرار في المنطقه ما لم تؤمن الدول المانحة العيش لهم بكرامة إلى حين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها.



إعداد مركز دراسات اللاجئين بغزة