بينهم صحفي.. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

أُصيب شبان فلسطينيون بينهم صحفي بالرصاص المطاطي، صباح اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية في الخليل، إن الصحفي إيهاب العلامي أُصيب برصاص الاحتلال في الفخذ خلال المواجهات المُندلعة في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وأوضحت أنه جرى نقل الصحفي "العلامي" إلى المستشفى الأهلي بالخليل، إذ وُصفت حالته بـ "المتوسطة"، مُشيرة إلى إصابة شاب آخر بالرصاص الحي في قدمه وجرى نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وأصيب ثلاثة شبان آخرين بالرصاص المطاطي في أقدامهم وتم علاجهم ميدانيًّا من طاقم الهلال الأحمر، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع .

وفي التفاصيل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وآليات عسكرية منطقة عصيدة في بيت أمر واندلعت مواجهات عنيفة؛ أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز بكثافة؛ أسفر عن إصابات بالرصاص الحي والمطاطي