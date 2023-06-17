محدث: اشتباكات مع الاحتلال في جنين ونابلس

تصدى مقاومون فجر اليوم الجمعة، بالرصاص والعبوات المتفجرة، لاقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لبلدتي السيلة الحارثية بجنين وبيتا جنوب نابلس.

وأوضحت مصادر محلية، أن المقاومون أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال على مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت، أن الاحتلال حاصر منزل وطالب شابا بتسليمه نفسه، إلا إنه تمكن من الانسحاب.

وفي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بيت فوريك شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن شابا أصيب بقنبلة غاز بالرأس خلال المواجهات التي اندلعت ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.