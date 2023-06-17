الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

فشل باعتقال شاب

محدث: اشتباكات مع الاحتلال في جنين ونابلس

الرسالة نت- الضفة المحتلة

تصدى مقاومون فجر اليوم الجمعة، بالرصاص والعبوات المتفجرة، لاقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لبلدتي السيلة الحارثية بجنين وبيتا جنوب نابلس.

وأوضحت مصادر محلية، أن المقاومون أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال على مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت، أن الاحتلال حاصر منزل وطالب شابا بتسليمه نفسه، إلا إنه تمكن من الانسحاب.

 

وفي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بيت فوريك شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية، أن شابا أصيب بقنبلة غاز بالرأس خلال المواجهات التي اندلعت ببلدة بيت فوريك شرق نابلس.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285049

كلمات مفتاحية

الاحتلال المقاومة نابلس جنين

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.