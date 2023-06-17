جندي (إسرائيلي) يفضح تورط جيش الاحتلال في هجوم حوارة

كشف تحقيق مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن جنود جيش الاحتلال (الإسرائيلي) لم يفعلوا شيئًا لمنع المستوطنين، من شن هجوم عنيف في بلدة حوارة بالضفة الغربية في أواخر فبراير.

وفي شهادة قدمتها لشبكة CNN منظمة كسر الصمت (الإسرائيلية) غير الحكومية اليسارية، قال جندي لم يذكر اسمه، قيل إنه كان موجودًا في ذلك المساء، إن جيش الاحتلال لم يقم بأي محاولة لمنع مجموعة المستوطنين من دخول حوارة.

ونقل عن الجندي قوله “سمحنا لهم فقط بمواصلة التقدم”.

اقتراح عسكري

واقترح الجندي أن يستخدم الجيش وسائل تفريق الشغب لمنع المستوطنين من تخريب البلدة بشكل كبير، وإشعال النار في المنازل والشركات وترويع سكانها.

وقال: "لديك مجموعة من العشرات من الأشخاص الذين تراهم متحمسين ويبدأون في السير نحو حوارة، وهم مقنعون وقد يحمل بعضهم سكاكين. ماذا تعتقد أنهم سيأتون لفعله؟ .. في هذه المرحلة، كان على الجيش أن يبدأ في إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والبدء في صدها".

وكان الهجوم العنيف قد شنه العشرات من المستوطنين المتطرفين الملثمين ما أثار في فوضى في البلدة، واستشهد رجل فلسطيني بالرصاص في تلك الليلة، وقد أدانت الهجوم كذلك مجموعة من الحلفاء الدوليين لـ (إسرائيل).

هجوم حوارة

وعلى مدى عدة ساعات، قام المستوطنون بإحراق المنازل والسيارات وواجهات المحلات والاعتداء على الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.

وأشار جنرال كبير في جيش الاحتلال إلى الحادث باعتباره مذبحة وأدان الرئيس إسحاق هرتسرغ "الهياج الوحشي والعنيف".

إدانة أمريكية

وقالت إدارة الأمريكي جو بايدن، إن الحادث غير مقبول على الإطلاق ودعت (إسرائيل) إلى محاكمة جميع المتورطين في أعمال العنف.

وقد احتُجز اثنان من المشتبه بهم رهن الاعتقال الإداري لعدة أشهر دون توجيه اتهامات إليهم. واعتقل عدد آخر لكن أطلق سراحهم منذ ذلك الحين.

ودخلت مجموعة المستوطنين حوارة للثأر بعد ساعات فقط من مقتل شقيقين (إسرائيليين)، هاليل يانيف (21 عاما) وياجل يانيف (19 عاما)، بالرصاص أثناء قيادتهما للسيارات في بلدة بالضفة الغربية.

وبعد عدة أيام من الهيجان في حوارة، تعهد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل في الأحداث الخطيرة، لكن حتى الآن، لم يواجه أي من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تداعيات على أحداث 26 فبراير.

وقال الجندي (الإسرائيلي) الذي شارك بشهادته من خلال "كسر جدار الصمت"، إن أكبر فشل لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان في عدم تأمين ممر آمن لعربات الإطفاء الفلسطينية وسيارات الإسعاف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته CNN سيارات الطوارئ متوقفة بالقرب من مدخل حوارة، وزعم الجندي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يفعل شيئًا حيال مهاجمة المستوطنين لتلك المركبات.

وقال الجندي: "عربة الإطفاء كانت تسير بمفردها وتعرضت للهجوم واستمرت القرية في الاحتراق".

وأشار تقرير "سي إن إن" إلى لقطات فيديو من تلفزيون فلسطين، تظهر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يمشون بينما كان المستوطنون يشعلون النيران في صناديق خشبية أمام مدخل مبنى نوال الدميدي من سكان حوارة.

وقالت الدميدي لشبكة CNN، إنها حوصرت داخل المبنى الذي تقيم فيه لمدة ثلاثة أيام حتى جاء ابنها من دبي لمساعدتها وبناتها على الخروج.

وأظهرت صورة مؤرخة في 28 فبراير / شباط، بعد يومين من أعمال العنف، الدميدي خارج باب منزلها مباشرة، وهي تفحص بقايا الصناديق الخشبية المتفحمة.