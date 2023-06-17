حماس تحذّر من مشروع صهيوني يفرض أحكاما على الأطفال الفلسطينيين

حذّر الدكتور عبد الجبار سعيد، عضو قيادة حركة حماس في الخارج، من "التوجه الصهيوني القاضي بتمرير مشروع قانون يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين قصّر".

واعتبر سعيد ذلك، استمرارا للسياسة الصهيونية العدوانية بحق كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسهم الأطفال والفتيان، الذين يحظون بحماية قانونية بموجب كل المواثيق الدولية.

وأكد أن "ما يقوم به الاحتلال الصهيوني بحق الأطفال يؤكد حقيقته الدموية والعدوانية، وعدم استثنائه أياً من أبناء شعبنا الفلسطيني: رجالا ونساءً، أطفالا وكباراً، واستعدائه لهم جميعا، في مخالفة سافرة لكل ما أقرته القوانين الأممية، والاتفاقيات التي تحدّد موقف سلطات الاحتلال تجاه المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال، في الأراضي التي تحتلها".

ودعا سعيد "المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان، للضغط على الاحتلال لعدم تمريره مثل هذه القوانين الظالمة والجائرة بحق أطفالنا.

لما لذلك من آثار خطيرة على واقعهم التعليمي والمعيشي، الأمر الذي يستدعي الدعوة لتوفير الحماية القانونية لهم، والحيلولة دون انفراد الاحتلال بهم عبر قوانينه وتشريعاته العنصرية.