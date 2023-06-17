بـ 900 صفقة.. انتهاء أعمال منتدى اقتصادي بموسكو

أعلن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن أكثر من 900 صفقة، بلغت قيمتها أكثر من 46 مليار دولار، أي نحو 3.860 تريليون روبل روسي.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد منظمو المنتدى في آخر أيام نسخته الـ 26 اليوم السبت، والتي شاركت فيه دولة الإمارات كضيف شرف.

بدوره، قال السكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أنطون كوبياكوف، إن حصيلة المنتدى هذا العام وصلت إلى أكثر من 900 صفقة وعقد، بقيمة وصلت نحو 3.860 تريليون روبل.

وبحسب منظمو المؤتمر، فقد تميّز هذا العام، بإبرام 43 اتفاقية مع ممثلي شركات أجنبية، بما في ذلك دول غير صديقة (إيطاليا وإسبانيا)، وشارك نحو 17 ألف مشارك من 130 دولة و150 شركة من 25 دولة غير صديقة، على حد وصفهم.

وأوضح "كوبياكوف" أن المنتدى تميز بوجود محرك نمو جديد، حيث أصبح مركزا للتطور، لافتًا إلى مشاركة فعالة من الإمارات والجزائر، حيث زار رئيسا البلدين الحدث الاقتصادي الكبير.

وبيّن أن التضخم في روسيا يقبع عند مستوى متدن، وكذلك البطالة، فيما لم تهو العملة الروسية إلى 200 روبل كما توقع القادة في الغرب، ما يشير إلى فشل سياسة الغرب في إضعاف اقتصاد روسيا وعزلها سياسيا، على حد وصفه.

وعقد المنتدى في الفترة من 14 - 17 يونيو 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.