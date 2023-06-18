العلاقات الخارجية بحماس تعلّق على تولي سموتريتش خطط الاستيطان

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم إن تفويض الحكومة (الإسرائيلية) لوزير المالية المتطرفة بتسليئل سموتريتش بإقرار الخطط الاستيطانية الجديدة، يعكس عقلية هذه الحكومة الفاشية التي لا تعير أي اهتمام للقرارات والقوانين الدولية.

وأكد نعيم أن حكومة الاحتلال معنية بتفجير المنطقة في إطار أيديولوجيتها الدينية المتطرفة.

وأضاف أن تكليف سموتريتش بهذه المهمة صفعة لكل المؤتمرين في العقبة وشرم الشيخ، الذين حاولوا تكبيل مقاومة شعبنا مقابل وعود زائفة بوقف الاستيطان واجتياح المدن.

وأشار نعيم إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يوميًا من قتل وتشريد وتهويد وسرقة للأراضي والمقدرات، رغم الموقف الإقليمي والدولي الرافض، يؤكد أنّ هذا العدو لا يردعه إلاّ القوة والمزيد من الفعل الثوري المقاوم.

وقال موقع "والا" العبري إن هناك مسودة قرار تنوي الحكومة تمريرها، تنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.