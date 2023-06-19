منتدى الإعلاميين يدين استهداف الاحتلال للمصور ناصر

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، استهداف قوات الاحتلال؛ للصحفي الفلسطيني المصور حازم عماد ناصر، خلال اجتياحها لمخيم جنين.

وأكدّ المنتدى في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنّ قوات الاحتلال تمضي قدماً في جرائمها بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين الدولية والأعراف والمواثيق الإنسانية المؤكدة على حمايتهم وحرية عملهم في مناطق النزاع.

وأوضح البيان أنّ قوات الاحتلال أقدمت صباح اليوم الاثنين 19 يونيو 2023 على جريمة جديدة باستهداف الزميل المصور الصحفي حازم عماد ناصر خلال تغطيته للعدوان الغاشم على مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب برصاص جنود الاحتلال في الخاصرة، ووصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، واستقرت بعد دخوله غرفة العمليات.

وشددّ على أن محاولات الاحتلال لحجب الرواية الفلسطينية وطمس جرائمه عن أنظار المجتمع الدولي مصيرها الفشل المحتوم.

ودعا المنتدى المؤسسات الدولية المعنية بحماية الصحفيين لاسيما الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب لضرورة العمل من أجل ملاحقة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن ضمان تمكن الصحفيين الفلسطينيين من أداء واجبهم المهني وعملهم الصحفي بعيداً عن كل أشكال الإرهاب والترهيب الإسرائيلي.

كما دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وسائل الإعلام المحلية والدولية المناصرة للقضية الفلسطينية للتركيز على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، وتكثيف التغطية الإعلامية لعدوان الاحتلال الغاشم المستمر على مخيم جنين.