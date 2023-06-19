حمادة: شعبنا لن يسلّم وبندقية المقاومة لم ولن تسقط يوما حتى زوال الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن شعبنا لن يسلم وبندقية المقاومة لن تسقط يوما حتى زوال الاحتلال.

ووجه حمادة التحية الخالصة لأبناء شعبنا الفلسطيني والشباب الثائر وخاصة في مدينة جنين الذين يخوضون معركة مع المحتل.

وأكد أن أبناء شعبنا في جنين يلقنون المحتل درسا جديدا بأن جنين ونابلس وطولكرم والقدس والخليل وكل مدن الضفة لن تنكسر أمام عدوان الاحتلال على الرغم من استخدامه للقتل والبطش.

وبين أن الاحتلال كلما اقتحم مدن الضفة يجد المقاومة الباسلة التي لقنته درسا كبيرا في جنين، مضيفا: "كل التحية لأبطالنا في جنين الذين يواجهون بكل بسالة واقتدار عدوان الاحتلال".

واستُشهد خمسة فلسطينيين؛ بينهم طفل، وأُصيب العشرات اليوم الاثنين، في اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، أسفرت أيضًا عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، وإعطاب آليات عسكرية.

ودارت مواجهات عنيفة في مناطق عدة، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام.

وأعلنت كتائب القسام في مخيم جنين عن تمكن مجاهدينا من إيقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم، وإمطارها بوابل من العبوات المتفجرة ثم تلاها زخات كثيفة من الرصاص.

وتحدت كتائب القسام العدو الصهيوني بأن يكشف عن الإصابات المحققة، والخسائر التي لحقت في صفوف جنوده و قواته.