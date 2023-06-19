حمادة: اخراج المعتكفين جريمة خطيرة وتصعيد لحرب دينية بالأقصى

قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، :"إن اقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وإخراج المعتكفين ومسؤولي الأوقاف منه والاعتداء عليهم جريمة خطيرة وتصعيد للحرب الدينية في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف حمادة، في تصريح صحفي، وصل الـ"الرسالة نت"، مساء الإثنين، :"هذا الاعتداء الهمجي على حرمة المسجد الأقصى وفي الليلة الثانية من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة يؤكد نوايا الاحتلال الخبيثة لتفريغ المسجد من المسلمين المرابطين والمعتكفين، لاستكمال مخططات السيطرة عليه وتقسيمه ومنع أي مظهر من مظاهر حمايته".

وتابع قائلًا:" يجب إفشال مخططات الاحتلال عبر تكثيف شد الرحال والرباط في الأقصى والتصدي لهذه الانتهاكات الصهيونية المريبة، والوقوف سدا منيعا أمامها، وخاصة فيما تبقى من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة".

وشدد حمادة على ضرورة التحرك العربي والإسلامي لنصرة القدس والمساهمة الحقيقية في لجم الاحتلال وإنقاذ المسجد الأقصى.