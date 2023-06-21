البرغوثي للرسالة: الأراضي الفلسطينية ستشهد تصعيدا أكبر بفعل المستوطنين

أكدّت عضو المجلس الثوري لحركة فتح فدوى البرغوثي زوجة الأسير القائد مروان، أنّ الأراضي الفلسطينية ستشهد تصعيد أكبر خلال الفترة القادمة، إذا بقيت قطعان المستوطنين في تدمير ومهاجمة الفلسطينيين.

وقالت البرغوثي لـ"الرسالة نت" إنّ مليون مستوطن يهودي مسلح يعيشون بين الفلسطينيين في الضفة والقدس، يشكلون خطرا دائما عليهم في تنقلهم وترحالهم وفي كل لحظة.

وأوضحت أن هؤلاء يعملون بإيعاز من الحكومة المتطرفة، التي منحت الضوء الأخضر لهم للانقباض على شعبنا وشنّ عدوان شامل عليه.

ودعت البرغوثي لتشكيل لجان حماية شعبية، كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك من أحل توفير الحماية لشعبنا.