مصرع 31 شخصًا في انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين

لقي 31 شخصا على الأقل مصرعهم في انفجار داخل مطعم في مدينة ينتشوان في شمال غرب الصين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الخميس.

وأفادت وكالة (شينخوا) الرسمية نقلا عن لجنة الحزب الشيوعي في المنطقة أن "تسرب غاز نفطي مسال (...) تسبب بانفجار في مطعم شواء".

وأضافت الوكالة أن سبعة أشخاص آخرين يتلقَّون العلاج، أحدهم في (حالة حرجة)، بينما يعاني الباقون من حروق وخدوش.

وأظهرت لقطات بثتها قناة (سي سي تي في) الرسمية رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد الحريق في موقع الانفجار، بينما يتصاعد الدخان من فجوة في واجهة المطعم.

وتناثرت شظايا الزجاج وغيرها من الحطام في الشارع المظلم الذي يضم عددا آخر من المطاعم ومحلات الترفيه.

وقالت قناة (سي سي تي في) الخميس، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ "طالب ببذل أقصى الجهود لعلاج الجرحى وتعزيز مراقبة إجراءات السلامة والإدارة في القطاعات والمجالات الرئيسة، لحماية حياة الناس وممتلكاتهم".