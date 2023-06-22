مشعل: المقاومة المظفرة فرضت عملياً تغيير قواعد اللعبة ضد الاحتلال

أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن "المقاومة المظفرة المتصاعدة في أراضينا الفلسطينية المحتلة عموما، وفي ضفتنا البطلة خصوصا، هي التي فرضت عملياً على الأرض تغيير قواعد اللعبة ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وهي بذلك تأكيد جديد من شعبنا على أن هذا المسار المبارك هو الأكثر قدرة على تحقيق تطلعاته المشروعة بالتحرير والعودة، واستنقاذ القدس والأقصى، أمام تهاوي باقي الخيارات التي لم تعد على شعبنا إلا بمزيد من ضياع الأرض، واستباحتها أمام مزيد من الاستيطان والاحتلال".



وأضاف مشعل أن "حالة ارتقاء المقاومة في أساليبها النوعية والاحترافية، وبما حققته من خسائر باهظة في صفوف الاحتلال، وانتشار متزايد في الشعور بالخوف والقلق في أوساط الجنود والمستوطنين، إنما يدلّ على جدية قيادة المقاومة بتصعيدها وتطويرها كماً ونوعاً، وفي مختلف الساحات والجبهات، بما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها في التحرير بإذن الله".



وأوضح أن "ما يقوم به جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين من جرائم همجية ضد أبناء شعبنا، بما يشمله من هدم المنازل وحرق المزارع واستباحة الأراضي، يتطلب مزيداً من الالتحام والوحدة والشراكة بين أبناء شعبنا وقواه ومقدراته في الداخل والخارج، كما يفرض على أمتنا العربية والإسلامية الوقوف أمام مسؤولياتها الحقيقية تجاه القضية وشعبنا المقاوم، خاصة أن المعركة باتت اليوم تحت عنوان القدس والأقصى أكثر من أي وقت مضى".



وختم تصريحه مؤكداً على "الثقة المطلقة بقدرة شعبنا، ومقاومته العظيمة على الانتصار على الاحتلال بإذن الله، ومعنا أمتنا وأحرار العالم."