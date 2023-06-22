5 إصابات بإطلاق نار في شفا عمرو

أصيب 5 أشخاص، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء اليوم الخميس، في مدينة شفاعمرو في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" إن طواقمها قدمت العلاجات الأولية لخمسة مصابين بجراح متفاوتة، أحدهم بحالة خطيرة، و4 آخرين متوسطة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من 102 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد يصل إلى نسبة 250% في عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويشهد المجتمع العربي سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.