بالفيديو || إصابات خلال مواجهات في سلوان بالقدس

أصيب عدد من المواطنين عقب مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة، أحياء في بلدة سلوان بمدينة القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، أحياء عين اللوزة، ومراغة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الطبية، بوقوع 5 إصابات في صفوف المواطنين، جراء الاعتداء على أهالي سلوان من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، مشيرةً إلى أن الإصابات بالضرب والغاز السام.

ونقل مراسلنا عن مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال استهدفت الأهالي بقنابل الغاز السام، ما أدى لوقوع عدة إصابات في صفوف المواطنين.

وذكرت المصادر أن الشاب المقدسي مجدي عبيسان في المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في حي مراغة ببلدة سلوان.

ووثقت مقاطع فيديو مصوّرة عدة إصابات في صفوف المواطنين، كما وثقت مشاهد أخرى جانب من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.