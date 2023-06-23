هنية: أي عدوان أو اغتيال لن يمر مرور الكرام والمقاومة جاهزة للرد

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن أي عدوان أو اغتيال أو أي تفرد واستباحة للأسرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي لن يمر مرور الكرام.

وشدد هنية في لقاء عبر قناة العالم أن المقاومة الفلسطينية لديها الاستعداد والجهوزية للرد على الاحتلال الصاع بصاعين.

وقال هنية إن الضفة الغربية حاضرة دائمًا وفي قلب المشهد، ومستوى التنسيق بين القسام وسرايا القدس في مناطق التواجد المشترك جيد ويتطور.

وأضاف أنه في حال قبِل الاحتلال طلبات المقاومة، يمكن إتمام صفقة أسرى، وحال لم يقبلها سنزيد الغلة من الأسرى وسيرغم على عقد الصفقة.

وأشارت إلى أن زيارته الحالية لإيران لها انعكاسات مهمة على فلسطين، مبيناً أن التطورات في المنطقة خاصة الاتفاق بين طهران والرياض كان حاضراً خلال الزيارة.

ولفت إلى أن الوضع الإقليمي كان في السنوات العشر الماضية وضعًا ذهبيًا للاحتلال الإسرائيلي، وهناك فرصة مواتية لإعادة ترتيب المنطقة.

ونوه إلى أن المصالحة الفلسطينية أكثر ضرورة وإلحاحًا في ظل المخاطر التي تحدق بالمقدسات والأرض الفلسطينية، وفي ظل سعي الاحتلال لضم أراضي الضفة الغربية.

وأكد على أن حماس مستعدة لتنفيذ اتفاق الجزائر كاملًا غير منقوص، منبهاً أن المصالحة يمكن أن تتحرك إذا توفر عنصران، الأول تحرر القرار الفلسطيني من التدخل الخارجي، والثاني توفر الإرادة لدى السلطة الفلسطينية.

وشدد على أنه “آن الأوان لتحرر القرار الفلسطيني من الضغوط الخارجية”.