رئيس الشاباك: السلطة فقدت السيطرة في شمال الضفة

كشفت هيئة البث (الإسرائيلية) النقاب عن أن ما يسمى رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، عقد في نيو يورك قبل حوالي أسبوعين اجتماعًا استثنائيًا مع مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة.

وبحسب هيئة البث (الإسرائيلية) العامة الناطقة بالعربية، فإن بار أوضح خلال اللقاء أن السلطة الفلسطينية فقدت سيطرتها على مناطق واسعة في شمال الضفة الغربية، الأمر الذي دفع الجيش (الإسرائيلي) إلى تكثيف نشاطاتها فيها.

وحذر بار في الاجتماع من تدهور وضع السلطة الفلسطينية وفقدانها قدرتها على العمل في تلك المناطق.

كما بحث رونين بار خلال الاجتماع الذي عقد مع نائبة السكرتير العام للمنظمة "روزماري آن ديكارلو"، الأوضاع في قطاع غزة وملف الأسرى والمفقودين والملف الإيراني.

ورفض الشاباك تأكيد أو نفي قيام هذا الاجتماع.

المصدر: صحيفة القدس