يديعوت: إنشاء 7 بؤر استيطانية جديدة بالضفة منذ عملية عيلي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 7 بؤر استيطانية أقيمت في مناطق الضفة الغربية منذ الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي عند مستوطنة عيلي وأدت لمقتل 4 مستوطنين.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذه الخطوة من المستوطنين نفذت بعلم من المستوى السياسي بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكدت أن هذه البؤر أقيمت في مناطق رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل.

وتشير الصحيفة، إلى أنه منذ الهجوم قرب مستوطنة عيلي، توجه مئات المستوطنين إلى بؤرة افيتار الاستيطانية، ولا يزالون هناك بموافقة المستوى السياسي.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل إعلان نتنياهو عن بناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنة عيلي، وبعد أيام من المصادقة على خطط لبناء 4500 وحدة استيطانية، رغم الانتقادات الدولية الشديدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله: "قد تجد إسرائيل نفسها معزولة سياسيًا إذا استمر الوضع على هذا النحو".