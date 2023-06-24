الاحتلال يخطر بهدم منشأة زراعية بالخليل

أخطرت قوات الاحتلال اليوم السبت، بهدم منشأة زراعية في قرية بيرين جنوب مدينة الخليل، تم إنشاؤها في العام ١٩٦٥، أي قبل عامين من احتلال الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قوري بيرين، فريد برقان، في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال سلمت اليوم إخطارًا نهائيًا يقضي بهدم المنشأة الزراعية في القرية، خلال سبعة أيام.

وأوضح "برقان" أن الاحتلال يريد هدم هذه المنشأة، بحجة البناء في مناطق ج، وقربها من الخط الالتفافي، مشيرًا إلى أن ملكيتها تعود ملكيتها للمواطن مراد عبد السميع عاشور، وأنشأت في العام 1965م.

وبيّن أن نحو 50 منزلاً مهدد بالهدم من سلطات الاحتلال، عدا عن المنازل والمدرسة التي تم هدمها سابقًا.

ولفت إلى أن الاحتلال صادر مؤخرًا نحو 10 خيم وبركسات سكنية وزراعية، في محاولة لتهجير الأهالي والسيطرة على القرية، فيما يبلغ عدد سكانها نحو ٥٧٣ نسمة.