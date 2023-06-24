علماء فلسطين: إحراق المصحف وتدنيس مسجد بنابلس تحد لمشاعر المسلمين

قالت رابطة علماء فلسطين، إن إحراق المستوطنين نسخا من المصحف وتدنيس أحد مساجد نابلس تحد لمشاعر المسلمين، مشددة على أنه لا حرمة ولا عصمة للمستوطنين الذين يعتدون على بلدات الفلسطينيين وبيوتهم ومقدساتهم.

وأضافت الرابطة خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم السبت، بعنوان: "مؤتمر علماء الأمة ضد عدوان الصهاينة على المساجد والمصاحف" أنه واجب على المسلمين إعانة أهل فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

وشدد على ضرورة وقف اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لأنها ليست سوى هزائم سياسية، داعية الأمة العربية والإسلامية إلى دعم المرابطين في فلسطين لموجهة الاحتلال.

ودعت خطباء الأمة إلى تخصيص خطبة العيد حول خطورة جرائم الاحتلال الصهيوني.

وأقدم مستوطنون متطرفون على تمزيق نسخ من القران الكريم أمام مدخل مسجد الرباط في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس شمال مدينة الضفة المحتلة، أثناء مغادرتهم بعد تدنيسه برفقة كلب.

وأظهر مقطع فيديو مستوطنا وهو يمزق ويندس المصحف الشريف ويريمه على الأرض في الوقت الذي قام مستوطن آخر بتكسير زجاج نوافذ المسجد.